LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | Odermatt beffa Pinturault per 10 centesimi! Lontanissimo Paris

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 19.00 18.21 In partenza il canadese Crawford. 18.20 CE LA FA MARCO! Vola al comando per 10 centesimi: linea non impeccabile sull’ultimo dosso, ma era talmente veloce da aver preceduto un grande. 18.19 14 centesimi di ritardo pera metà gara: si gioca tutto sul Golden Eagle. 18.18 In partenza Sua Maestà Marco. 18.18 Quinta piazza per Mayer a 73 centesimi da. 18.17 Distacco pesante per Mayer che ha oltre decimi di ritardo: sembra non sia alllo dei migliori. 18.16 E’ il momento di Matthias Mayer! 18.15 Terza posizione a 44 ...