Francesca Cipriani si è sposata con Alessandro Rossi | Alfonso Signorini testimone di nozze | non si presenta

Alfonso Signorini ha dato buca ae ad Alessandro Rossi . La coppia si è sposata a Roma, sabato 3 dicembre, nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina. Poi i festeggiamenti sono proseguiti in un castello ...... la rivelazione di Vittorio Feltri: 'Ecco com'è andata' Sonia Bruganelli, il segreto in amore con Paolo Bonolis: 'Nemmeno il caffè prendiamo insieme'si è sposata, Alfonso ...Il direttore di Chi Magazine avrebbe dovuto essere il testimone di nozze, ma non ha messo piede in chiesa: giallo e sostituto ...La richiesta di matrimonio era arrivata nella casa del Grande Fratello vip della scorsa edizione. Francesca Cipriani, non aveva esitato, alla richiesta del suo Alessandro Russo, aveva risposto un ...