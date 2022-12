Elly Schlein | «Sono una donna | non sono una madre Ma non per questo sono meno donna»

... c'è un campo comune: come cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile", è uno dei passaggi dell'interventi diall'incontro "Parte da noi" in corso a ...AGI -si candida ufficialmente alla segreteria del Pd. 'Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro: costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la ...Roma, 4 dic. (Adnkronos) - 'Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che ...Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd”. Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l’incontro ‘Parte da noi’. “Da oggi ci mischiamo e ci organizziamo – ha detto – Chi arriva da oggi ...