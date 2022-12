WWE | La puntata di SmackDown si conclude con un grande dark match

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi questa settimana di Friday Nightè stata molto buona e completa. I fan sono stati chiaramente soddisfatti di ciò che hanno potuto vedere. Lo show ha visto Santos Escobar perdere contro Ricochet nella finale dellaWorld Cup. Inoltre, ha visto il ritorno di Tegan Nox per aiutare Liv Morgan contro i Damage CTRL.Dopo la messa in onda dello show di questa settimana, Matt Riddle, Braun Strowman, Madcap Moss e Liv Morgan hanno sconfitto i Legado Del Fantasma, Damian Priest e Zelina Vega nel. Questo è stato sicuramente un piacere per i fan che sono rimasti fino a tardi nell’arena. Lo show di questa settimana ha sicuramente dato vita a diverse storyline future. Resta ora da vedere come la WWE le sfrutterà. ...

SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey (C) vs Shotzi L'ex star di NXT avrà un'opportunità titolata a Survivor Series dopo aver vinto un Six - Pack Challenge nelladi SmackDown dell'...... soprattutto in Italia dove all'epoca laera trasmessa in chiaro e il lottatore messicano era senza ombra di dubbio il più amato dai fan. Vince McMahon decise poi di organizzare unadi ...Dopo che la puntata è terminata, i fan presenti nell’arena hanno potuto godersi un grande Dark Match, infatti, Matt Riddle, Braun Strowman, Madcap Moss e Liv Morgan hanno battuto Legado Del Fantasma, ...JBL, WWE Hall of Famer e manager di Baron Corbin, sarà protagonista della prossima puntata di Monday Night RAW.