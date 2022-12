Staffetta Telethon Udine Sabato 3 dicembre

(Di sabato 3 dicembre 2022)3 e domenica 4si torna a correre per la ricerca nel cuore della città, con la testimonial Katia Aere. Ma si potrà partecipare anche tramite App Riparte anche laGiovani, che aprirà il weekendmattina L’attesa è finita: dalle 15 di3 alla stessa ora di domenica 4torna, finalmente in presenza, la24 per un’ora. Dopo le due edizioni solo ‘a distanza’ del 2020 e del 2021, che hanno consentito al Comitatose di continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione(nel biennio sono stati interamente devoluti oltre 240mila euro, ndr), quest’anno ci ritroveremo di nuovo ...

E l'abbraccio dellasarà, come da tradizione, davvero grande: 546 squadre, infatti, hanno formalizzato la loro adesione all'evento, ma ci sarà ancora la possibilità di partecipare '...... via Vittorio Veneto, piazzetta Bertrando, porzione di piazza Duomo, via Stringher, via Savorgnana e via Cavour per laGiovani. TEMI: deviazioni autonotizie friuli notizie udine ...Sabato 3 e domenica 4 dicembre si torna a correre per la ricerca nel cuore della città, con la testimonial Katia Aere. Ma si potrà partecipare anche tramite App Riparte anche la Staffetta Giovani, che ...Marchesiello correrà con la maglia Andos. Protagonista anche la Carnia con 31 squadre e 700 in gara Anche il prefetto di Udine correrà con la maglia dell’Andos. Sono sette le squadre che domani e dome ...