Santa Severa avrà il suo “porto turistico” con 135 ormeggi | l’annuncio del Sindaco

(Di sabato 3 dicembre 2022)Marinella – “il suo approdocon 135presso piazza Caduti di Nassiriya, in zona Grottini”. Ad annunciarlo alla cittadinanza ilTidei e l’assessore alle attività produttive, Emanuele Minghella, che questa mattina hanno preso parte ad una riunione che si è tenuta ain compagnia dell’Associazione Approdo di Pyrgi. “Sono almeno 10 anni che l’Associazione attende la costruzione di un approdo. Adesso, grazie alla Regione Lazio e all’operato di questa Amministrazione comunale, sarà possibile realizzare sul nostro territorio anche un altro piccolocosicché si possa beneficiare di un altro spazio per le proprie imbarcazioni“, le parole del primo cittadino che ...

Paolo Gianlorenzo

avrà il suo approdo turistico con 135 ormeggi presso piazza Caduti di Nassiriya, in zona Grottini" lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e l'assessore alle attività ...avrà il suo approdo turistico con 135 ormeggi presso Piazza Caduti di Nassiriya, in zona Grottini' lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e l'assessore alle attività ... Santa Marinella - La grande ancora romana rinvenuta a Tarquinia ha trovato casa nel museo del mare a Santa Severa “Santa Severa avrà il suo approdo turistico con 135 ormeggi presso piazza Caduti di Nassiriya, in zona Grottini” lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alle attività pro ...Il punto turistico proposto dall'Associazione Approdo Pyrgi consisterà di 135 posti barca di cui 115 da 6.5 metri e 20 da 8 metri per ciascuna imbarcazione ...