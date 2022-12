Meloni | In Iran non possiamo far finta di non vedere

...di non vedere quanto sta succedendo in questi mesi alle donne e ai giovani che manifestano in. ... Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla VIII edizione della ......chiarito la stessa presidente del Consiglio Giorgiadurante il suo intervento di oggi, "non possiamo fingere di non vedere quanto sta avvenendo in questi mesi alle donne e ai giovani in...(Agenzia Vista) Roma 3 dicembre 2022 “In un’area così complessa e sottoposta a sfide continue e a continui cambiamenti, come quella mediterranea, ...Roma, 3 dic. (askanews) - In un Mediterraneo sempre più scosso dagli effetti delle crisi internazionali, che stenta a trovare una piattaforma e ...