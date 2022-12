(Di sabato 3 dicembre 2022) Guerra in Ucraina , le tensioni trae Mosca non diminuiscono. L'" dall'imminente introduzione di unaldel suoa 60 dollari al barile, dopo l'...

Globalist.it

Guerra in Ucraina , le tensioni trae Mosca non diminuiscono. L'russa "sarà distrutta" dall'imminente introduzione di un tetto al prezzo del suo petrolio a 60 dollari al barile, dopo l'accordo siglato dai Paesi dell'Ue, ...La Nato discute l'invio di moderni carri armati in Ucraina per assicurare a, nei mesi ...Pagamenti digitali, non ci sarà più l'obbligo di accettare il pos fino a 60 euro. Manovra: è ... Kiev: “L’economia russa sarà distrutta dal tetto al prezzo del petrolio siglato da Ue e G7” Continuano i bombardamenti russi nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Danneggiati gasdotti e le reti elettriche: “I russi hanno bombardato il distretto di Nikopol per tutta la notte, ma ...Il capo dello staff presidenziale ucraino Andrey Yermak ha detto che l'economia russa sarà distrutta dall'imminente introduzione di un tetto al prezzo del suo petrolio a 60 dollari al barile ...