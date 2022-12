Giorgia Meloni sulle proteste in Iran | «Non possiamo fingere di non vedere» – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) La presidente del Consiglioè tornata parlare a sostegno delle donne che protestano indopo l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta lo scorso 16 settembre sotto la custodia della polizia morale perché non indossava correttamente l’hijab. «Nondi nonquanto sta succedendo in questi mesi alle donne e ai giovani che manifestano in», ha detto la premier durante l’intervento ai Med Dialogues, la conferenza annuale sulla geopolitica mediterranea promossa dal Ministero degli Esteri e dall’ISPI. «Erodere spazi di libertà – spiega – o impedire a donne e ragazze di accedere al lavoro e all’istruzione, e qui penso soprattutto all’Afghanistan, significa porre un’ipoteca sul futuro di quei Paesi. Non c’è avvenire senza il ...

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi ,sarebbe rimasta positivamente colpita dall'intervento dell'influencer italo - iraniana tanto da sceglierla come nuovo ...rilancia le richieste del suo governo nei confronti di Bruxelles, e lo fa da un palco, quello dei Med Dialogues, cruciale per il suo piano di rendere l'Italia un hub del Mediterraneo: ...ROMA (ITALPRESS) – La verità su chi ha realmente causato la caduta del governo Draghi: non è Giuseppe Conte bensì Silvio Berlusconi e a ...È la stupidità a far scoppiare le guerre, a lasciare morire i naufraghi in mare. Non la cattiveria». «Guardi, sono contentissimo che Giorgia Meloni sia diventata Presidente del Consiglio, perché credo ...