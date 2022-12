Giocheremo a trovare il programma | furia-Insinna | l' attacco alla Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) I Mondiali di Qatar 2022 si stanno rivelando un ottimo affare per la Rai che, nonostante l'assenza dell'Italia (la seconda consecutiva), sta facendo registrare ascolti importanti per le partite. Ascolti destinati a salire ulteriormente con l'inizio della fase a eliminazione diretta. Ovviamente la trasmissione dei Mondiali sta comportando cambi di orari continui per quanto riguarda i programmi quotidiani di Rai1. È il caso de L'Eredità, il quiz del pre-serale condotto da Flavio, che ormai da un paio di settimane ha abbandonato il classico orario delle 18.45. Prima è stato anticipato di mezz'ora, poi piazzato alle 18.25. E così in apertura dell'ultima puntatasi è concesso una battuta: “Buonasera sia agli amici de La vita in diretta che a quelli de l'Eredità. Salutiamo Alberto Matano, visto che questo è il suo orario, e ne ...