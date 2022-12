Fumata nera Pd-Iv | le tensioni toscane si abbattono sul congresso dem

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un accordo ben lontano dalla sua conclusione. Una crescente tensione, che rischia di incidere e non poco sul prossimo bilancio. Una vicenda locale che ha enormi risvolti negli scacchieri nazionali del principale partito di sinistra italiano. La riunione tra i rappresentanti toscani di Pd e Iv non è andata affatto bene. Lontano dai microfoni e dalle dichiarazioni ufficiali, dai “guardiamo il bicchiere mezzo pieno” e “incontro interlocutorio, stiamo lavorando”, le posizioni di partenza non si son mosse di un solo centimetro. Il Partito Democratico non vuole che Titta Meucci diventi il nuovo Difensore Civico, ma soprattutto non vuol nemmeno sentire parlare dell'opportunità che sia Gabriele Toccafondi a sostituirla nel ruolo di assessore al comune di Firenze. È lo stesso renziano, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ad indicare nel sindaco Dario Nardella l'artefice della ...