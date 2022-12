Bancomat | carte e contante | al bar e nei negozi è già una battaglia persa

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – La manovra, ovviamente, ancora non è stata approvata. E le misure sul tetto all’utilizzo del, che salirà a 5000 euro, e sulle transazioni senzafino a 60 euro sono ancora solo un annuncio, o una promessa, di quello che sarà. Ma ladi chi difende i pagamenti digitali è già sostanzialmentenei fatti. Basta andare al bar, girare nei, ascoltare le risposte di fronte a uno scontrino, o al conto di un ristorante, per capire quanto sia popolare tra gli esercenti la svolta pro banconote. Chi vuole insistere con le, chi non si vuole arrendere alla legge che ancora non c’è, ha ancora un mese di trattative. Poi, semplicemente, quando la legge ci sarà sul serio, dovrà ripiegare e mettersi in fila al ...