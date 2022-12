Auto finisce fuori strada in Umbria |  morti quattro giovani | tra loro un 17enne

Tragedia in Lombardia dove un'in un canale a Nembro e muore un 22enne . Nella vettura affondata per metà in quelle acque gelide c'erano quattro persone in tutto , da quanto si apprende e purtroppo una non ce l'ha ...Quattro giovani sono morti intorno all'una di notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro, Perugia. Da una ricostruzione condotta dai Carabinieri, intervenuti sul posto, i ...4 ragazzi fra i 17 e i 22 anni che stavano tornando dalla discoteca sono morti nella notte a San Giustino Umbro: ecco la dinamica dell'incidente.Quattro giovani dell’alto Tevere umbro, sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto in località Altomare a San Giustino Umbro. I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, secondo ...