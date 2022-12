(Di sabato 3 dicembre 2022). Aprono sabato 3 dicembre iin via Tiraboschi, a un passo da Largo Porta Nuova, non lontano dai propilei, in una delle zone di maggiore affluenza e passaggio della città: “unadi”, la definisce il Comune di, che viene così incontro a una esigenza particolarmente sentita anche in previsione di un ulteriore incremento futuro dei flussici. La nuova struttura trova spazio nel retro del Palazzo Uffici del Comune di, dove anni fa si trovavano alcuni uffici di Atb e successivamente del Comune, entrambi poi trasferiti altrove. “Abbiamo pensato a deiper la città, per ie gli ...

BergamoNews.it

E si sonointeressanti scenari che possono fare luce sugli usi linguistici dei tempi. L'iscrizione di 1.400 anni fa e il suo mistero. Per capire meglio la storia, però, bisogna avere una ...I corsi sonoa persone di tutte le età, e a partire da gennaio si terranno una volta al mese,... Quale risultato si aspetta daipoeti Dovrebbero capire dai corsi che la poesia non è ... Aperti i nuovi bagni pubblici in centro a Bergamo: “Scelta di civiltà per cittadini e turisti” Un'iscrizione di ben 1.400 anni fa incisa in delle catacombe israeliane rivela (finalmente) il suo misterioso significato ...Per la palestra abbiamo costruito un edificio separato, in modo che possa attirare anche i residenti.” La nuova palestra di Laceby Manor è aperta dal mattino presto fino a tarda sera e offre uno ...