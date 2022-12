ADI Rizzo | “Nessuna alternativa al controllo statale Via Arcelor Mittal e la Morselli”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 3 dicembre 2022) Per lo Stato un accordo a perdere quello siglato anni fa con, il socio privato invece col suo amministratore delegato ha guadagnato centinaia di milioni di euro con un risultato a dir poco disastroso per il tessuto economico e la comunità: aziende affamate e sull’orlo del fallimento, che vantano importanti pagamenti arretrati, una fabbrica praticamente ferma e non adeguatamente manutenuta, quindi insicura, e moltissimi lavoratori in preda alla disperazione, alle prese con la cassa integrazione e l’incertezza del futuro. Ora, in vista dell’assemblea dei soci che si terrà martedì 6 dicembre, non bisogna far altro che voltare pagina con forza, cancellare i peggiori quattro anni della storia di quella fabbrica e far sì che subentri lo Stato a gestire in maniera responsabile lo stabilimento, modificando in maniera sostanziale gli assetti ...