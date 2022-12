8000€ di multa se circoli con questa diffusa automobile | mettiti in regola | documenti e normativa

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 dicembre 2022) Addirittura 8.000€ diper chi circola con un particolare veicolo ed è una vera e propria stangata che però è importante conoscere. Dal punto di vista distangata, la novità arriva proprio dalla sentenza della corte di Cassazione numero 16.787 del 24 marzo 2022. In sostanza l’articolo 214 del codice della strada grazie asentenza può trovare la sua applicazione anche nel caso di un veicolo sottoposto a Fermo amministrativo. Fermo amministrativo auto (Fonte: ilovetrading.it)In sostanza se il veicolo sottoposto al fermo amministrativo è in circolazione la sanzione amministrativa va da 1984 euro a 7.937 euro. Una stangata veramente fortissima ma almeno le sanzioni accessorie non saranno applicate. Quindi per chi circola con l’auto sottoposta a sequestro non ci sarà la confisca e nemmeno la revoca della patente. Come ...