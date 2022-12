(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista il centrocampista del, Piotr. La sua Polonia, al Mondiale, è riuscita a qualificarsi agli ottavi nonostante la sconfitta contro l’Argentina, per la differenza reti. Ammette che la Nazionale non ha giocato benissimo, anche se trapela tutto il suo orgoglio per la qualificazione della squadra.parla delle differenze tra la Polonia e il. «La Polonia e ilsono due realtà molto diverse. La mia Nazionale non gioca per imporre il suo calcio, spesso lascia l’iniziativa agli avversari e ripiega all’indietro, mentre ilè abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone. Spero che questo concetto si possa applicare anche alla Polonia».racconta la ...

IlNapolista

Napoli - A Radio Punto Nuovo,corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani , giornalista: 'Sono rimasto ... Una squadra nasce sulla spina dorsale di giocatori come, ...... esultanza gol PiotrXavier Jacobelli, editorialista del quotidiano Tuttosport, ha ... Blatter2015 si è dimesso, ma pare che Infantino non prometta bene per i diritti delle persone ... Zielinski: «Nel Napoli non intendiamo mollare nulla nel 2022. Vogliamo fare la storia» - ilNapolista Sono dunque diversi i volti ad oggi in forza nella nostra Serie A, o comunque con un trascorso nel massimo campionato italiano, che proseguiranno la loro avventura in Qatar con la maglia della Polonia ...Zielinski continua il cammino ai Mondiali in Qatar, ma intanto arriva un'accusa per la sua Polonia. Rivelazione in diretta radiofonica.