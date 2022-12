Tetraplegico dopo l’incidente a “Ciao Darwin” | assolti i 4 imputati nel processo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Tribunale monocratico di Roma ha assolto con formula piena le quattro persone mandate aperavvenuto nell’aprile 2019 durante la trasmissione “”, costato carissimo al concorrente Gabriele Marchetti, che proprio a seguito di quella caduta è rimasto paralizzato. L’uomo, all’epoca 54enne, scivolò dai rulli durante la prova del “Genodrome” e adesso saràper sempre. Sotto accusa per lesioni personali gravissime c’erano quattro dirigenti Mediaset (due al vertice di Rti). Il giudice, accogliendo un’eccezione della difesa, li hatutti al termine della camera di consiglio, con la formula “perché il fatto non sussiste”., le parole di Gabriele Marchetti...

Qualche mese, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito'. Il legale spiegò che la querela era stata ritirata e che ...Una caduta rovinosa dai rulli che ha resoDaniele Marchetti, 54 anni all'epoca dei ... In un'intervista rilasciata al Corriere della Serala tragedia, Marchetti raccontò di quanto la ...Assolti i 4 imputati per l'incidente avvenuto durante la trasmissione "Ciao Darwin", costato carissimo al concorrente Gabriele Marchetti ...Gabriele Marchetti rimasto paralizzato per incidente a Ciao Darwin. Assolti i 4 imputati: “Per il giudice non c’è aggravante di violazione delle norme sul lavoro”. Sono stati assolti i quattro imputat ...