Samantha De Grenet in lacrime | “…paura per mio figlio”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022)De, la celebre ex modella e showgirl è stata ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin per raccontare i momenti salienti della sua vita. Così ha descritto la grande paura vissuta in passato per suoBrando. Scopriamo che cosa ha confessato ai microfoni di Verissimo nel corso dell’ultima puntata del seguitissimo programma Mediaset.-De--ilovetrading.it-(Screenshot-video-Mediaset-extra)Deha lottato con un brutto cancro alcuni anni fa. Ecco che cosa ha raccontato in tv.De, il dolore della malattia vissuto dalLa showgirl, ex modella e conduttrice italiana, ha costruito una florida carriera, ricca di traguardi professionali importanti e di ...