Roma | paura in strada | 62enne aggredito a bastonate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022). Se l’è vista brutta un uomo di 62 anni che lo scorso 27 novembre è stato. Non è nota al momento la causa dell’aggressione, fatto sta che dopo l’accaduto l’aggressore si è dileguato. Fortunatamente la vittima non ha riportato gravi ferite. Sul posto per tutti gli accertamenti e per far luce sulla vicenda è poi giunta la Polizia. Aggressione e sputi in faccia al medico che tenta di salvare un paziente: “Ammazzo tutti e do fuoco all’Ospedale” L’aggressione in via dello stadio Flaminio I fatti sono avvenuti lo scorso 27 novembre quando gli agenti di Villa Glori sono stati allertati a seguito di un’aggressione avvenuta in via dello stadio Flaminio. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un uomo di 62 anni che, sofferente, ha riferito loro di essere statoda un uomo. Quest’ultimo, ...