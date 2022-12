Ricerca | Oreal premia le donne di scienza | 120mila euro in palio per le under 35

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’Oréal Italia annuncia l’apertura del bando per la partecipazione alla ventunesima edizione del Premio ‘L’Oréal Italia per lee la’. Letrici interessate potranno presentare la candidatura attraverso il sito http://www.forwomeninscience.com/, entro il 27 gennaio 2023. Dopo, il sistema non permetterà l’accesso e la registrazione al bando di concorso. Il programma, promosso in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco, nei suoi ventun anni di storia, hato 106trici, supportando i loro progetti die i loro studi nel nostro Paese. Sono sei le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di 20.000, nei campi delle Scienze della vita, Scienze ambientali, Matematica, Fisica, Chimica, ...