Open Arms | Toninelli | “Divieto nave firmato da Salvini”

'La decisione del divieto di ingresso in acque italiane della navenell'agosto del 2019 fu presa dal ministro Salvini. Io ricevetti il decreto da firmare, ma era un decreto firmato dal ministro dell'Interno. Perché la competenza del mio ministero era quello ...Spunta intanto a sorpresa un video delle operazioni di salvataggio "La decisione del divieto di ingresso in acque italiane della navenell'agosto del 2019 fu presa dal ministro Salvini. Io ...Così l’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha deposto come teste nell’udienza del processo Open Arms nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove Salvini, all’epoca dei fatti ...Da ministro della Difesa e in relazione ai divieti di ingresso in acque italiane a me spettava solo verificare che non si trattasse di nave militare": così l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta ...