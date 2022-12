“Non hanno abbastanza follower” | influencer non parla più con i parenti e li blocca sui social

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Se non hai almeno 400 milanon puoi avere contatti con me. Larz,californiano di 23 anni – molto attivo su TikTok – ha dichiarato di aver chiuso i rapporti con la sua famiglia, perché nonfamosi. “A volte mi mancano, ma poi penso che farei meglio are con una come Cardi B”, ha spiegato. L’è stato intervistato in un programma radiofonico californiano. “Sono più famoso di tutti e non parlerò con persone che non lo sono, a meno che non abbiano lo stesso numero diche ho io”, ha detto ai presentatori Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson. Nessuna gag. Larz ha poi aggiunto di avere nove fratelli, ma li hati tutti suie non li sbloccherà finché non aumenteranno in modo significativo il ...