Museo dei bambini del Bronx | spazio per conoscere

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ildeidelche ha operato senza un edificio per più di 10 anni, ha a lungo montato le sue mostre all’interno di un autobus mobile. Il veicolo potrebbe non aver attraversato il tempo e lo, come quello nei libri Magic School Bus di Joanna Cole, ma offriva il suo incanto.

Sky Tg24

Cosi' l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato che oggi ha partecipato alNinfeo all'evento: 'Rapporto monitoraggio screening colon retto nel Lazio: verso la costruzione della Carta ...... un percorso con presepi anche provenienti da varie parti del mondo, che affascinerà famiglie, bambini, appassionati e curiosi, a cura del"Presepi dal Mondo", in collaborazione con Wake Up ... Milano, il Museo dei Sognatori a Milano: 15 installazioni da sogno alla pandemia e a una causa di lavoro per la quale il Post è stato condannato a pagare 128 mila euro. Causa intentata da un altro dipendente del museo, chiuso ormai da mesi, e non da uno dei cinque ...Il nuovo museo di Oslo espone in un’innovativa struttura sostenibile una collezione monstre abbinata a un ricco calendario di esposizioni temporanee. E mira a diventare il luogo d’incontro per eccelle ...