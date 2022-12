La Superlega non si arrende | «ai tifosi dico di darci una possibilità»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) A22 Sports (la società che si muove dietro al progetto della) e Clifford Chance (multinazionale operante nel settore dei servizi legali) hanno organizzato a Madrid una conferenza sul caso della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione al monopolio della Uefa sull’organizzazione delle competizioni europee per club. Durante l’evento Reichart, CEO di A22 Sports, ha parlato della Uefa e del progettoche vuole proporre aile migliori partite possibili. «La Corte di Giustizia dell’Unione europea non sta giudicando alcun aspetto della. Sta esaminando se la Uefa abbia un monopolio ingiustificato. La sua decisione sarà definitiva e non potrà essere impugnata», ha esordito nel suo intervento Luis Alonso di Clifford Chance. «La Uefa vive in una situazione molto confortevole, senza ...