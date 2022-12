Impact 01 12 2022 Omicidio sul finale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di. Dopo lo stop di settimana scorsa, rieccoci al consueto appuntamento settimanale. Sarà la puntata post Over Drive, l’ultimo PPV delin casa. Stasera avremo grandi match, come Frankie Kazarian contro Steve Maclin ma soprattutto Mickie James contro Deonna Purrazzo. Immergiamoci quindi nella puntata! PROMO: Bully Ray entra sul ring e comincia il suo show, dicendo che non capisce perché tutti siano così arrabbiati, alla fine è stato di parola. Ammette che Josh Alexander è un gran lottatore ma non è intelligente come lui. Fa una lista di tutte le bastardate che ha fatto nella storia di/TNA e assicura che diventerà 3 volte campione del mondo. Arriva Rich Swann da dietro a colpirlo e comincia il match. Bully Ray ...

The Shield Of Wrestling

ATLANTA, Dec. 01,(GLOBE NEWSWIRE) Monarch Private Capital , a nationally recognized ESG investment firm that ... the Cornerstone Apartments will have a significanton the local economy. ...2,/PRNewswire/ - - Natus Medical Incorporated (the "Company" or "Natus"), a leading provider ... Since inception, ARCHIMED has been a committedinvestor, both directly and through its EUR&... IMPACT 01-12-2022 - Risultati della puntata Genshin Impact Anime: tutto quello che sappiamo del progetto annunciato da HoYoverse e Studio Ufotable, che ha già realizzato Demon Slayer.Sony ha annunciato oggi i vincitori dei PlayStation Partner Awards Japan Asia 2022, la nuova edizione dell'evento che ogni anno celebra i migliori giochi prodotti in Asia e Giappone. I due titoli che ...