Cortona scritte sui muri contro l’overtourism Il sindaco | I responsabili pagheranno i danni

Cortona si sveglia con scritte provocatorie sui muri che denunciano l’overtourism e gli affitti brevi, riflettendo il malcontento di una comunità alle prese con l’eccessiva pressione turistica. “Tourists go home” e “Stop Airbnb” sono i gridi di protesta che evidenziano un problema globale ormai palpabile anche in piccole meraviglie italiane come questa. La polizia ha già avviato le indagini: i responsabili pagheranno i danni, ma la sfida va oltre, coinvolgendo una riflessione più profonda sul futuro del turismo sostenibile.

Cortona (Arezzo), 4 luglio 2025 – “ Tourists go home ” e “Stop Airbnb”. Sono solo alcune delle scritte vandaliche apparse sui muri del centro di Cortona. Si tratta di slogan contro l’eccessiva presenza di turisti e contro il fenomeno degli affitti brevi. La polizia municipale ha già avviato indagini esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili. I messaggi sui muri puntano il dito contro l’overtourism, ritenuto eccessivo per la cittadina, e contro la proliferazione di B&b e appartamenti destinati all’affitto turistico. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni è chiaro: " Non faremo sconti a nessuno, chiedo a tutti di comunicarmi gentilmente e in modo riservato eventuali dettagli eo notizie utili a individuare i responsabili di questi orribili e ignobili gesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, scritte sui muri contro l’overtourism. Il sindaco: “I responsabili pagheranno i danni”

