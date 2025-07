Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 4 luglio 2025

Stasera su Rete 4 alle 21:20, torna Quarto Grado, il programma di approfondimento che tiene gli italiani col fiato sospeso. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, la puntata di oggi promette rivelazioni esclusivi e ospiti d’eccezione. Non perdere le anticipazioni e i dettagli sulle storie più intriganti del momento, pronte a svelare verità nascoste e colpire nel segno. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti nulla.

. Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi. L’inchiesta si concentra sulle nuove analisi dei reperti della scena del crimine, su cui non sarebbe stato individuato il DNA di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 luglio 2025

Quarto Grado, puntata di oggi 4 luglio: anticipazioni e scoop. Delitto di Garlasco, focus sulla cucina della villetta di via Pascoli; Quarto Grado, anticipazioni 4 luglio: i risultati delle nuove analisi sul caso Chiara Poggi; Le anticipazioni di Quarto Grado della puntata di venerdì 4 luglio: l'omicidio di Garlasco e il caso Resinovic.

