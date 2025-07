45 feriti per l’esplosione in un distributore a Roma due sono gravi

Un’esplosione improvvisa in un distributore di benzina a Roma ha causato il ferimento di 45 persone, tra civili, forze dell’ordine e soccorritori. Due sono in condizioni gravissime e ricoverati presso l’Ospedale Sant’Eugenio, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica accaduta. È un episodio che ha sconvolto la capitale, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza nei luoghi pubblici e nelle attività più quotidiane.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 45 i feriti dell’esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina in via dei Gordiani a Roma. Si tratta di 24 civili, 11 poliziotti, 1 carabiniere, 6 vigili del fuoco e 3 sanitari del 118. La Asl Roma 2 ha fornito un aggiornamento ufficiale. I due pazienti più gravemente colpiti sono attualmente ricoverati presso l’Unità Operativa Complessa Grandi Ustioni dell’Ospedale Sant’Eugenio. Entrambi versano in condizioni critiche e sono sottoposti a ventilazione meccanica assistita. Le persone coinvolte presentano ustioni di terzo grado, estese rispettivamente sul 55% e sul 25% della superficie corporea, oltre a lesioni da inalazione e barotrauma, compatibili con un’esposizione diretta all’onda d’urto dell’esplosione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

