Cosa succede in Un posto al sole tra malumori e ricerche forsennate

In un Like di emozioni e tensioni, un posto al sole si anima tra malumori e ricerche disperate. Marina e Roberto scoprono il legame tra Elena e Gagliotti, mentre la ragazza nega ogni interesse. La moglie di Gagliotti è pronta a tutto per vendetta, e Michele si rende conto di essere il punto debole nella sua indagine. Intanto, le folli trovate di Giulia continuano a sconvolgere la scena, mostrando quanto sia complicato navigare tra passioni e segreti.

Marina e Roberto scoprono che Elena si sta frequentando con Gagliotti, e la rimbrottano. Anche se la ragazza continua a negare un interesse. La moglie di Gagliotti invece è disperata ed è pronta a tutto pur di vendicarsi. Michele ha scoperto che può essere lei l'anello debole per scoprire qualcosa della sua inchiesta. Invece continuano le ricerche forsennate (e stupide) della signora Giulia che arriva persino a chiamare i centri psicologici e di fine vita. Finché non le arriva la telefonata di Gianluca, che le confessa di ospitare Luca in casa. Ovvero il nascondiglio più banale ed elementare, ma lei, la donna della sua vita, non ci era arrivata.

