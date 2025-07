Come aiutare il cane ad affrontare il caldo | 4 consigli della veterinaria per evitare il colpo di calore

Con l’arrivo dell’estate, il benessere del nostro amico a quattro zampe diventa una priorità. La veterinaria Viviana Giuliano condivide quattro preziosi consigli per proteggere i cani dal caldo e prevenire rischi come il colpo di calore. Scopri come rendere le giornate estive più sicure e piacevoli per il tuo cane, garantendogli comfort e sicurezza in ogni momento. Continua a leggere per conoscere le strategie vincenti!

I cani soffrono il caldo più degli umani: rischiano colpi di calore, ustioni ai cuscinetti e spossatezza. La veterinaria Viviana Giuliano consiglia passeggiate all'alba o sera, giochi refrigeranti e soprattutto spiega come riconoscere i sintomi del colpo di calore. Ecco i suoi consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

