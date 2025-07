La Cina impone dazi all’Ue fino al 35% sul liquore europeo

La guerra dei dazi tra Cina e Unione Europea si intensifica, con Pechino che impone nuovi dazi fino al 35% sul liquore europeo. Il ministro del Commercio cinese ha deciso di applicare tariffe antidumping sui brandy europei, accusati di pratiche sleali. Un colpo durissimo per l’export di liquori, con ripercussioni che potrebbero risuonare ben oltre i confini cinesi. La lotta commerciale entra in una nuova fase: come reagirà l’Europa?

Prosegue la guerra dei dazi tra Cina e Unione Europea, con un nuovo capitolo che si apre oggi. Il ministero del Commercio cinese ha deciso di imporre dazi antidumping compresi tra il 27,7% e il 34,9% sull’importazione di brandy dall’Ue, a partire dal 5 luglio, per un periodo di cinque anni. La motivazione è che, secondo Pechino, il brandy importato dall’Ue rappresenti un caso di dumping, cioè quando un’azienda vende un prodotto all’estero a un prezzo inferiore rispetto al prezzo praticato nel suo mercato interno. Dai dazi sulle auto al brandy. Il 5 gennaio 2024, il Ministero del Commercio aveva avviato un’inchiesta antidumping sul brandy importato in contenitori di capacitĂ inferiore a 200 litri provenienti dall’Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Cina impone dazi all’Ue, fino al 35% sul liquore europeo

In questa notizia si parla di: dazi - cina - impone - liquore

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

La Cina impone dazi all’Ue, fino al 35% sul liquore europeo; Dazi cinesi su Grappa e Brandy, Federvini esprime preoccupazione.

La Cina impone dazi all’Ue, fino al 35% sul liquore europeo - Pechino annuncia dazi sul brandy Ue, a seguito delle ritorsioni sulle auto elettriche. Riporta quifinanza.it

Cina: dazi fino al 34,9% sul brandy europeo per 5 anni, le novità - Dal 5 luglio la Cina imposta dazi al 34,9% sul brandy Ue per i prossimi 5 anni: le ragioni e le conseguenze di questa scelta ... Secondo businesspeople.it