MadAoki lanciano Lucky Love | il nuovo singolo reggae tra speranza libertà e vibrazioni positive

di come la speranza, la libertà e le vibrazioni positive possano trasformare le sfide in opportunità. Un inno alla resilienza che conquista il cuore, invitandoci a credere nel potere del vero amore e della buona fortuna. Con questo brano, i MadAoki confermano il loro talento nel mescolare generi e emozioni, portandoci in un viaggio musicale ricco di energia e sensibilità.

“Lucky Love” è il secondo singolo estratto da “MAD”, l’EP d’esordio dei MadAoki, e segna una nuova tappa nel percorso sonoro della band, che si apre per la prima volta alle calde sonorità del reggae d’autore. Pubblicato dopo l’energetico “No Pressure” (aprile 2025), il brano si distingue per un’atmosfera morbida, riflessiva e profondamente ispirata. Con “Lucky Love”, i MadAoki celebrano la fortuna che nasce dalla perseveranza, raccontando la storia di un uomo in cammino verso un amore fortunato. Un viaggio fisico e spirituale attraverso città, ostacoli e foreste, fino all’incontro con un saggio che con poche parole ridà speranza: “Troverai il tuo amore fortunato. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - MadAoki lanciano “Lucky Love”: il nuovo singolo reggae tra speranza, libertà e vibrazioni positive

In questa notizia si parla di: madaoki - lucky - love - singolo

MadAoki lanciano “Lucky Love”: il nuovo singolo reggae tra speranza, libertà e vibrazioni positive.