Blogger e commenti diffamatori | cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La giurisprudenza italiana si aggiorna per tutelare la reputazione online: la Corte di Cassazione ha stabilito che un blogger può essere ritenuto responsabile dei commenti diffamatori pubblicati sul suo spazio, se ne è consapevole. Questa decisione apre nuovi scenari sulla responsabilità dei gestori di blog e piattaforme social, sottolineando l’importanza di moderare i contenuti. Ma cosa significa tutto ciò per chi gestisce uno spazio digitale? Approfondiamo insieme questa rivoluzionaria sentenza.

Il blogger può essere chiamato a rispondere dei commenti diffamatori pubblicati da terzi sul suo spazio web, a patto che sia a conoscenza della loro manifesta illiceità: si potrebbero così sintetizzare i contenuti della recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile), adottata con l’ordinanza numero 17360 del 27 giugno 2025. La pronuncia dei giudici scaturisce dal ricorso di un soggetto, che sentendosi offeso dai commenti di un utente, ha deciso di adire le vie legali. Come si legge nella decisione pubblicata pochi giorni fa: “. in tema di scritti diffamatori pubblicati su un “blog”, il “blogger” è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Blogger e commenti diffamatori: cosa ha deciso la Corte di Cassazione

In questa notizia si parla di: blogger - commenti - diffamatori - corte

