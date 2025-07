Vlahovic Juve l’attaccante serbo e i bianconeri si incontreranno a breve per definire il futuro del serbo Quali sono le posizioni in ballo alla vigilia di questo faccia a faccia decisivo!

Dusan Vlahovic, il talento serbo della Juventus, si prepara a un incontro cruciale con i dirigenti bianconeri. La discussione sarà determinante per il suo futuro, tra speranze di rinnovo e possibili alternative. La tensione è palpabile, ma le parti sono determinate a trovare una soluzione che possa soddisfare entrambi. È uno snodo fondamentale: cosa riserverà questa riunione decisiva per il destino del numero 9 juventino?

Vlahovic Juve, il serbo è atteso da un incontro decisivo! Cosa trapela sul futuro del numero 9 bianconero. La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a destare preoccupazioni: il futuro del centravanti serbo ancora in bilico. Come spiegato da Sportmediaset, i bianconeri e il giocatore stanno cercando di trovare una soluzione a una situazione che si è fatta complicata. L’attaccante, in scadenza e fuori dai piani della squadra, ha un ingaggio significativo che pesa sul bilancio della Juve. Un anno da “separato in casa” con oltre 12 milioni netti di stipendio non conviene né alla società né al giocatore: entrambi hanno l’urgenza di trovare una risoluzione quanto prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com