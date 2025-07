Chi è Claudio Bolletta candidato presidente nelle Marche

Le Marche si preparano a un'estate di grande fermento politico: tra i candidati già annunciati, si affaccia ora Claudio Bolletta, 68 anni di Chiaravalle, con un’esperienza imprenditoriale nel settore della Sicurezza. Con un passato radicato nel territorio, Bolletta si propone come una novità per le elezioni di autunno, portando un punto di vista fresco e deciso in un panorama politico ancora tutto da definire. Riuscirà a sorprendere gli elettori e a lasciare il segno?

Ancona, 4 luglio 2025 – C'è un terzo candidato per la presidenza delle Marche alle elezioni regionali che si terranno in autunno (la data non è ancora stabilita). Dopo il Governatore Francesco Acquaroli (Fdl) a caccia del bis e l’europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci sostenuto da una coalizione di centrosinistra, ecco Claudio Bolletta, di Chiaravalle (Ancona), 68 anni, un passato come imprenditore nel settore della Sicurezza. E’ la figura scelta da Democrazia sovrana e popolare (Dsp) nella corsa a Palazzo Raffaello. Il candidato si è presentato stamattina con una conferenza stampa alla Mole Vanvitelliana, ad Ancona, alla quale ha partecipato anche il coordinatore nazionale di Dsp, Marco Rizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi è Claudio Bolletta, candidato presidente nelle Marche

