Aspettando All In | Thunder Rosa vs Britt Baker DMD

In attesa del tanto atteso main event di All In Texas, tra Hangman Adam Page e Jon Moxley in un emozionante Texas Death Match, riviviamo alcune delle sfide più brutali e le loro conseguenze. I deathmatch sono il vertice della violenza nel wrestling, dove l’uso delle armi è consentito, rendendo ogni incontro un vero spettacolo di resistenza. Raramente si vedono incontri femminili di questo calibro, rendendo il debutto di Britt Baker in AEW come babyface ancora più memorabile e innovativo.

In attesa del main event di All In Texas, Hangman Adam Page vs. Jon Moxley in un Texas Death Match, ricordiamo alcuni match brutali e le loro conseguenze. I deathmatch sono tra gli incontri di wrestling più violenti, in cui è consentito l’uso di vari tipi di armi. Raramente presenti nelle federazioni più importanti, un deathmatch femminile è qualcosa di praticamente inedito. Britt Baker debutto in AEW come babyface, sin dai primissimi giorni di concepimento della compagnia. Incredibilmente, la top face della divisione femminile fallì fin da subito. Era necessario un cambiamento drastico, e così divenne heel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Aspettando All In: Thunder Rosa vs. Britt Baker, D.M.D.

In questa notizia si parla di: aspettando - thunder - rosa - britt

Thunder Rosa: “Voglio un hair vs hair match contro Britt Baker a All In” - La rivalità tra Thunder Rosa e Britt Baker, nel 2022, ha portato il wrestling femminile in AEW su un altro livello, non solo per l’investimento dei fan nella faida, ma anche per diverse “prime volte” ... Come scrive zonawrestling.net

Thunder Rosa sfida Britt Baker in un Hair vs Hair Match - Thunder Rosa nel suo vlog ha ufficialmente sfidato la sua vecchia rivale Britt Baker in un Hair vs Hair Match, lo vedremo prima o poi? Si legge su theshieldofwrestling.com