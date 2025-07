andrea bajani e la letteratura da crollo demografico

Andrea Bajani, scrittore eclettico e acuto osservatore della società, ci invita a riflettere sul crollo demografico attraverso la sua ultima opera. Con un’energia che sfida l’età anagrafica, Bajani dimostra come la letteratura possa essere arma potente contro le antiche tirannie familiari e sociali. Ma fino a che punto il coraggio di denunciare l’istituzione moribonda può cambiare le cose? Che so, un romanzo contro la paura di invecchiare?

L’età è quella che ti senti e che fai sentire. Soltanto all’anagrafe Andrea Bajani ha 49 anni, in testa e in libreria ne ha 89: ha fatto in tempo a conoscere il patriarcato! Il vincitore dello Strega si dimostra vecchio bacucco e agisce da maramaldo, se è vero che il suo romanzo “scardina il totalitarismo della famiglia”. Te la prendi con un’istituzione moribonda? Per le tirannie rampanti ti mancava il coraggio? Che so, un romanzo contro la dittatura del denaro digitale o almeno un racconto contro l’oppressione della raccolta differenziata. Anche l’abbigliamento è un programma: a Villa Giulia lo scrittore indossava una cosa molliccia indefinibile ma certamente senza collo e senza punte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it