A Mirafiori la Fiat 500 ibrida previste 5.000 unità entro il 2025

A Mirafiori, cuore pulsante di Torino, la Fiat 500 torna protagonista con un'importante novità: entro il 2025, sono previste 5.000 unità della nuova versione ibrida. Un ritorno alle origini che unisce tradizione e innovazione, portando avanti l’eredità della storica city car italiana. Fiat riporta così la 500 tra passato e futuro, offrendo a tutti un’icona rinnovata e sostenibile, pronta a scrivere nuovi capitoli di successi.

TORINO (ITALPRESS) – In occasione dell’anniversario della nascita della Fiat 500, FIAT riporta il cuore pulsante della sua storia a Torino. Lo storico stabilimento di Mirafiori apre le sue porte per svelare la linea produttiva dedicata alla realizzazione della versione ibrida del suo modello più iconico, là dove tutto ha avuto inizio. “FIAT restituisce la 500 a tutti, con il patrimonio stilistico e tecnologico maturato con la versione elettrica, ora reso più accessibile”, si legge in una nota di Stellantis. L’inizio della produzione è previsto per il prossimo mese di novembre, con un obiettivo di 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it