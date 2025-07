Protopapa lancia il videoclip di Croccante la nuova hit estiva queer tra disco house e sensualità

Preparati a lasciarti travolgere dall’energia contagiosa di “Croccante”, il nuovo videoclip di Protopapa che si propone come la hit estiva queer dell’anno. Un inno alla libertà, all’inclusività e al divertimento senza limiti, capace di accendere ogni dancefloor con il suo sound irresistibile. Disponibile ora, il video ufficiale ti invita a vivere un’estate all’insegna del groove e della sensualità. La musica che farà battere il cuore di tutti quest’estate e oltre!

Disponibile ora il video ufficiale di “Croccante”, il nuovo singolo di Protopapa feat. Hey Cabrera!, Bruno Belissimo e Hard Ton. Un concentrato di energia, inclusività e groove esplosivo, già candidato a diventare la colonna sonora dell’estate 2025. Un inno queer alla libertà di essere e ballare. Pubblicato da FLUIDOSTUDIO e distribuito da Believe, “Croccante” è un singolo dal sound irresistibile, un mix travolgente di disco, house funk e pop-art visiva. Il videoclip, ricco di richiami all’estetica queer underground e a figure iconiche come Divine, John Waters e Leigh Bowery, è un viaggio multisensoriale nella House of Protopapa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com