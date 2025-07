Asti la spettacolare esibizione del funambolo Andrea Loreni | in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio

Il 3 luglio a Cocconato (AT), il funambolo Andrea Loreni ha incantato il pubblico con la sua straordinaria traversata "Tracing the Sky", inaugurando la prima edizione del Vertigo Summer Festival. Con equilibrio e audacia, Loreni ha sfidato l'altezza su un sottile cavo d'acciaio, offrendo uno spettacolo che ha emozionato tutti. La sua performance ha aperto ufficialmente un festival dedicato alle arti performative internazionali, promettendo emozioni indimenticabili.

Con la traversata Tracing the sky del funambolo Andrea Loreni si è inaugurata giovedì 3 luglio la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato (AT), rassegna internazionale di arti performative ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. Loreni, conosciuto a livello internazionale per le sue traversate spettacolari tra montagne, laghi, cittĂ storiche e templi zen, ha camminato in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio teso per 80 metri a 20 metri di altezza, sospeso sopra piazza Giordano. Il pubblico di Cocconato ha vissuto un’esperienza sospesa, tra silenzio, battiti accelerati e lo stupore di un gesto che è insieme impresa fisica e meditazione artistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Asti, la spettacolare esibizione del funambolo Andrea Loreni: in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio

