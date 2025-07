Il cinema di Europictures | l' esordio di Fortunato Cerlino i Kneecap e Jodie Foster

L'universo di Europictures si prepara a sorprendere il pubblico con un'esplosione di novità e talenti emergenti. Dall'esordio di Fortunato Cerlino e i Kneecap, alla presenza di Jodie Foster, la distribuzione svela le sue carte per il 2025 e 2026, presentate con entusiasmo da Lucy De Crescenzo a Ciné. Un messaggio forte sulla stabilità e l'impegno dell'industria cinematografica, ben lontano da improvvisi mutamenti politici che rischiano di mettere a rischio il lavoro di tanti.

Lucy De Crescenzo ha presentato a Ciné il listino con le uscite 2025 e 2026 di Europictures. Otto titoli decisamente interessanti. Un monito, quello di Lucy De Crescenzo, direttamente dal palco di Ciné - Giornate di Cinema. "Noi non prendiamo il reddito di cittadinanza: siamo un'industria che dà lavoro a tante persone. Grave che abbiano aperto e chiuso la finestra fiscale in pochi giorni, per esaurimento fondi, lasciando fuori chi ha investito in cultura, promozione e risorse", ha detto la CEO di Europictures, presentando il listino con le uscite 20252026. Poi un appello: "Restiamo uniti". Allora, il cinema targato Europictures prova a ripartire puntando ai film d'autore, ai biopic, ai titoli italiani e titoli internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il cinema di Europictures: l'esordio di Fortunato Cerlino, i Kneecap e Jodie Foster

In questa notizia si parla di: europictures - cinema - esordio - fortunato

Thriller, storie vere e rock and roll: le prossime uscite al cinema per Europictures - Preparati a vivere emozioni intense e storie vere che uniscono il brivido del thriller al ritmo travolgente del rock and roll.

Il cinema di Europictures: l'esordio di Fortunato Cerlino, i Kneecap e Jodie Foster; Il coraggio di essere indipendenti: intervista a Lucy De Crescenzo, Ceo di Europictures.

'Matrimonio con Sorpresa' al cinema: una clip in esclusiva - MSN - L'11 luglio, con Europictures, arriva al cinema Matrimonio con Sorpresa, diretto da Julien Hervé e con Didier Bourdon e Christian Clavier. Segnala msn.com

EuroPictures: i film in uscita nel 2024 - Movieplayer.it - Nel listino di Europictures, per il primo semestre cinematografico del 2024, non manca proprio nulla. movieplayer.it scrive