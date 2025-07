Calciatore accusato di stupro dopo le denunce di tre donne | guai per l' ex Arsenal

Le accuse rivolte all’ex calciatore dell’Arsenal Thomas Partey scuotono il mondo dello sport, sollevando questioni di grave entità e riflettendo sull’importanza di tutela e rispetto. Dopo le denunce di tre donne, la Polizia Metropolitana ha rivelato che il 32enne ghanese è coinvolto in cinque capi d’imputazione per stupro e uno per violenza sessuale, risalenti al periodo tra il 2021 e il 2022. La verità emergerà nel corso delle indagini.

L'ex calciatore dell'Arsenal Thomas Partey è stato accusato di cinque capi d'imputazione per stupro e uno per violenza sessuale, dopo le denunce di tre donne, ha dichiarato la polizia britannica. Le accuse contro il 32enne nazionale ghanese si riferiscono a presunti reati commessi tra il 2021 e il 2022 e "fanno seguito a un'indagine investigativa avviata nel febbraio 2022", ha dichiarato la Polizia Metropolitana in un comunicato. La polizia "fa seguito a un'indagine avviata dagli investigatori nel febbraio 2022" in seguito alla prima denuncia. Gli avvocati di Partey, 32 anni, hanno dichiarato in un comunicato che l'uomo "nega tutte le accuse a suo carico". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calciatore accusato di stupro dopo le denunce di tre donne: guai per l'ex Arsenal

