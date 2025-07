Vlahovic colpo di scena alla Juve | la decisione drastica di Comolli

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si tinge di incertezza e colpi di scena. Dopo un percorso intenso, il nuovo dirigente Comolli potrebbe sorprendere tutti con una decisione drastica, aprendo uno scenario ancora tutto da scrivere. La strategia bianconera si prepara a cambiare volto, lasciando intuire che il destino dell’attaccante serbo potrebbe essere segnato da una svolta inattesa. La vera domanda è: quale sarà il prossimo passo della Vecchia Signora?

L'attaccante serbo potrebbe diventare protagonista di una mossa a sorpresa da parte dei bianconeri: la decisione del nuovo dirigente sarà drastica. L'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è arrivata ai titoli di coda, ma riuscire a trovare un acquirente per l'attaccante serbo è meno semplice del previsto. Arrivato a un anno dalla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2026, per i bianconeri la trattativa in uscita è più complessa di quanto la società stesse immaginando. Il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno è assolutamente tangibile, ma il calciatore ha rifiutato il rinnovo e avrebbe respinto anche l'ipotesi araba.