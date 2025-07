Blitz dei Nas gravi carenze igieniche | tre locali chiusi e multe per 39mila euro

Un'operazione dei NAS a Bergamo e Romano mette in luce gravi carenze igieniche, con tre locali chiusi e multe per 39mila euro. Sigilli a due bar e un minimarket, tra controlli e sequestri di oltre cento chili di alimenti non conformi. La sicurezza alimentare resta una priorità , e questa azione dimostra l’impegno costante nel tutelare la salute dei cittadini. Un passo importante verso ambienti più sani e regole rigorose.

L'OPERAZIONE. Sigilli a due bar di Bergamo e un minimarket a Romano. Altri due locali sanzionati a Pedrengo e Seriate. Cento chilogrammi di prodotti alimentari sequestrati.

