Omicidio Pierina l’audio choc di Manuela Bianchi | Valeria potrebbe anche uccidere

Manuela Bianchi confida a un’amica timori sulla relazione con Louis Dassilva e su Valeria Bartolucci. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Pierina, l’audio choc di Manuela Bianchi: “Valeria potrebbe anche uccidere”

Pierina Paganelli, è svolta: importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi - Pierina Paganelli ha rivelato importanti novità riguardo a Louis Dassilva e Manuela Bianchi, mentre le indagini sul suo caso si avvicinano alla conclusione.

E' stato sentito questa mattina in Questura a Rimini Ezio Denti, l'investigatore che aveva lavorato al caso. Agli inquirenti ha raccontato la sua verità sul caso. All'inizio dell'inchiesta era stato incaricato da Manuela e Loris Bianchi, Louis Dassilva e Valeria Bartol

Omicidio Pierina Paganelli Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, a Pomeriggio 5: "Se queste sono le prove, Louis dovrebbe essere scarcerato"

Omicidio Pierina, Manuela Bianchi su Valeria: Potrebbe anche uccidere – Le parole agghiaccianti all’amica; Omicidio Pierina, il movente passionale non regge per il super investigatore Denti; Perché l'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l'omicidio di Pierina Paganelli.

