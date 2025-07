Grave incidente durante uno stage | 17enne cade da un soppalco in un’officina di Brugnera

Un grave incidente scuote Brugnera: un ragazzo di 17 anni, durante uno stage presso l'officina Pavan, è precipitato da un soppalco, entrando in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, mentre le autorità e i soccorritori sono al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Seguiteci per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Studente in condizioni critiche dopo una caduta sul luogo di tirocinio. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un soppalco all’interno di un’azienda a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone. Il giovane stava partecipando a un periodo di stage presso l’ officina per camion Pavan, una realtà specializzata nella manutenzione di veicoli industriali. La dinamica dell’incidente: caduta da tre metri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri, probabilmente in seguito al cedimento di un controsoffitto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente durante uno stage: 17enne cade da un soppalco in un’officina di Brugnera

In questa notizia si parla di: soppalco - grave - incidente - durante

Pordenone, incidente sul lavoro. Stagista di 17 anni cade da un soppalco: è grave; Stagista di 17 anni precipita da un soppalco durante il lavoro: è grave; Tragedia sfiorata nel Vibonese, cade da un soppalco mentre lavora: è grave.

Stagista di 17 anni precipita da un soppalco durante il lavoro: è grave - Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un soppalco nell'azienda in cui stava ... Da msn.com

Pordenone, incidente sul lavoro. Stagista di 17 anni cade da un soppalco: è grave - Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un soppalco nell'azienda in cui stava ... Scrive msn.com