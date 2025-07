Diogo Jota la terribile scoperta sull’autostrada dell’incidente | cos’era successo 8 giorni prima

Un luogo di tragedia, un segnale che nessuno aveva saputo leggere. Otto giorni prima del tragico incidente in cui persero la vita Diogo Jota e André Silva, un altro sinistro si era consumato nello stesso tratto dell’autostrada A-52, lasciando un’ombra inquietante su quel percorso. Una coincidenza che solleva domande: era solo sfortuna o qualcosa di più oscuro? La risposta potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo alle tragedie sulla strada.

Una coincidenza inquietante. Un presagio che nessuno avrebbe potuto interpretare, ma che oggi suona come un campanello d’allarme mai ascoltato. Solo otto giorni prima del tragico incidente in cui hanno perso la vita Diogo Jota e suo fratello A ndré Silva, un altro sinistro si era verificato esattamente allo stesso chilometro, il 65, lungo l’autostrada A-52 in Spagna. Stessa zona, stesso tratto, e ancora una volta la strada si era trasformata in un incubo. Leggi anche: Diogo Jota, il tremendo scherzo del destino prima dell’incidente: cosa si scopre Leggi anche: Il figlio dello storico campione italiano è morto dopo una lunga malattia Un precedente ignorato: la donna ferita sullo stesso tratto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Diogo Jota, la terribile scoperta sull’autostrada dell’incidente: cos’era successo 8 giorni prima

In questa notizia si parla di: diogo - jota - autostrada - incidente

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Un calciatore del #Liverpool ha perso la vita a soli 28 anni in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Zamora. Secondo quanto riportato da Marca, lo schianto è avvenuto all’altezza del chilometro 65 dell’autostrada A-52. #DiogoJota si trovava a bord Vai su Facebook

Diogo Jota: la possibile causa dell'incidente è l'incubo di tutti gli automobilisti - News - http://Automoto.it Vai su X

Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Diogo Jota sull'autostrada della morte in Spagna: 19 incidenti gravissimi, e 8 giorni prima...; L'intervento ai polmoni, l'alta velocità, l'autostrada delle polemiche: Diogo Jota, che cosa è successo.

Diogo Jota sull'autostrada della morte in Spagna: 19 incidenti gravissimi, e 8 giorni prima... - Alla stessa altezza in cui si è consumato il tragico evento che ha coinvolto i fratelli portoghesi, una donna è stata vittima di un sinistro stradale ... Si legge su tuttosport.com

L'intervento ai polmoni, l'alta velocità, l'autostrada delle polemiche: Diogo Jota, che cosa è successo - L'attaccante del Liverpool stava raggiungendo Santander e poi l'Inghilterra in traghetto: non poteva volare dopo un intervento chirurgico. Lo riporta gazzetta.it