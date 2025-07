Srm Scudieri | Porti mediterranei al centro dei commerci l’Italia investa in tecnologie all’avanguardia

Il Mediterraneo, crocevia di scambi e opportunità, si conferma cuore pulsante dei commerci globali. L’Italia, riconoscendo questa importanza strategica, investe in tecnologie all’avanguardia per rafforzare le proprie rotte e filiere marittime. Paolo Scudieri, presidente di SRM, sottolinea come il nostro Paese possa guardare al futuro con ottimismo, puntando su innovazione e sostenibilità per consolidare la propria leadership nel settore marittimo mondiale.

“Le rotte del Mediterraneo e l’economia del mare in genere, sono sempre più importanti per l’economia generale, per i commerci del mondo e soprattutto per muovere quei settori, quelle filiere che per l’Italia sono indispensabili per poter guardare al proprio futuro”. A dirlo è Paolo Scudieri presidente Srm, a margine del dodicesimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy” presentato da Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) alle Gallerie d’Italia a Napoli. “I porti italiani sono in continua ascesa: tanto lavoro, tanti investimenti. Ma la concorrenza, i porti del Nord dell’Europa e quelli del Nord del Mediterraneo, quindi dell’area africana, galoppano anch’essi con investimenti importanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

