Piccoli-Fiorentina pista molto calda per la squadra viola Cosa manca per la fumata bianca?

La Fiorentina tiene d'occhio Piccoli, giovane talento in crescita, ma cosa manca ancora per finalizzare l’affare? I dettagli e le trattative in corso potrebbero svelarci quando la fumata bianca diventerà realtà, portando finalmente il talento di Piccoli sotto la lanterna viola. Restate sintonizzati, perché il futuro dell’attacco viola potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Piccoli-Fiorentina, una pista calda: la Viola osserva con attenzione il futuro centravanti della squadra toscana Il mercato estivo della Fiorentina ruota intorno alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi più seguiti spicca quello di Roberto Piccoli. L'attaccante classe 2001, reduce da una stagione positiva con il Cagliari, è finito nel mirino della .

